Luis Enrique: “Con la Grecia troppi errori. Con la Georgia dobbiamo vincere”

Dopo il passo falso con la Grecia, all’esordio delle qualificazioni Mondiali, la Spagna sarà ospite della Georgia nella sfida valida per il secondo turno delle qualificazioni a Qatar 2022. Un match che vedrà anche la presenza di tifosi sugli spalti.

Il CT delle “furie rosse” Luis Enrique vuole l’immediato riscatto ma non si fida degli avversari: “Sulla Georgia non abbiamo molte informazioni perché ha giocato solo una partita con il nuovo allenatore. Ha un atteggiamento propositivo con la palla e ha la stessa intensità difensiva della Grecia. Potrebbe essere una partita simile. Può essere che abbiano lo stesso approccio avuto contro la Svezia. Hanno perso 1-0, ma hanno creato più occasioni, come quella all’81’. Meritavano di segnare. Non pensiamo che sarà facile”.

Sulla gara con la Grecia: “Abbiamo commesso 40 errori non forzati, normali errori di passaggio, che i nostri giocatori di solito non commettono e possiamo migliorare a livello di posizione, di comportamento tattico. Sono orgoglioso dell’atteggiamento a livello difensivo è stata la miglior partita della mia carriera, non abbiamo ricevuto un tiro. Dopo aver analizzato la partita sono molto ottimista e sono molto entusiasta della Nazionale”.

Foto: Twitter Spagna