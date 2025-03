Luis Enrique: “Con il Marsiglia sempre speciale. Fischi a Rabiot? A me al Bernabeu non è mai capitato”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha presentato il classico di Francia contro il Marsiglia.

Queste le sue parole: “Tutti aspettano questa partita, dobbiamo essere pronti a giocare contro una buona squadra. Abbiamo voglia di mostrare il nostro vero livello. Fischi a Rabiot? Credo che a me non fischiassero al Bernabéu. Mai mi hanno dedicato insulti o simili. Su questo c’è molto da discutere, non entrerò in quel gioco. E naturalmente, ho un grande rispetto per tutti i giocatori e per tutti gli avversari. Non ho nulla da dire. Le leggi e le regole devono valere per tutti, non solo per una squadra”.

Il peso del match: “Non ci sarà nessuna mancanza di motivazione. È ovvio che l’atmosfera è molto particolare. Bisognerà ‘calmare’ i giocatori, per arrivare nelle migliori condizioni. Credo che i Classici abbiano poco a che fare con la classifica. La rivalità esiste, è storica, la considero qualcosa di positivo, questi club hanno bisogno l’uno dell’altro. Non posso immaginare una Liga senza il Real o il Barça, è lo stesso qui. È molto bello giocare queste partite. Si tratta di godersi la festa. Bisogna concentrarsi sul lato sportivo. Il calcio è passione, lo abbiamo visto a Liverpool”.

Foto: sito PSG