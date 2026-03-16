Luis Enrique: “Con il Chelsea non possiamo abbassare la guardia, il vantaggio può sparire”

16/03/2026 | 21:15:32

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Chelsea: “Ci sono partite con differenze di tre gol, il calcio è incredibile. Contro il Chelsea all’andata è stato equilibrato a lungo, e dovremo gestire i momenti chiave anche questo martedì. È sempre un piacere giocare contro club inglesi: è il massimo livello. L’anno scorso abbiamo affrontato quasi tutti e quest’anno sarà simile. Ma è una battuta, noi rispettiamo tutti. In Champions non puoi mai abbassare la guardia. Il Chelsea creerà occasioni e bisognerà saper sfruttare i momenti di difficoltà”.

foto x psg