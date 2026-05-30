Luis Enrique come Guardiola: eguagliate le tre Champions vinte da Pep

31/05/2026 | 00:00:53

Adesso l’allievo Luis Enrique ha raggiunto il maestro Guardiola. Un trionfo, quello della Puskas Arena di Budapest, che proietta sempre di più il tecnico spagnolo nella storia della Champions League. Con il terzo successo nella competizione ottenuto contro l’Arsenal, infatti, l’ex Ct della Spagna ha eguagliato il connazionale Pep Guardiola a quota 3 Champions vinte in carriera da allenatore. Pep ne ha vinte due al Barcellona e una al City, Luis Enrique una al Barcellona e due con il PSG.

foto x psg