Luis Enrique: “Ci sono mancate continuità e fluidità, dobbiamo lavorare su certi dettagli”

20/06/2025 | 09:39:03

Luis Enrique non nasconde la delusione dopo il ko contro il Botafogo al Mondiale per Club. “Sapevamo sarebbe stata una battaglia dura, loro hanno messo grande intensità e determinazione. Noi abbiamo provato a imporre il nostro gioco, ma è mancata continuità e fluidità. È una lezione importante, dobbiamo lavorare su certi dettagli per proseguire nel torneo. Abbiamo perso un’occasione, ma siamo pronti a reagire. Ora serve unità e miglioramento costante.” Foto: Instagram PSG