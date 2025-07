Luis Enrique chiude il caso Mbappé: “È il passato, pensiamo solo al presente”

09/07/2025 | 10:45:23

Alla vigilia della semifinale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, in programma questa sera al MetLife Stadium, Luis Enrique ha mostrato polso e concentrazione davanti ai microfoni. Il tecnico spagnolo non ha voluto alimentare né polemiche né distrazioni esterne, liquidando con decisione le domande sul leggero ritardo del Real a causa del maltempo: “Per me non cambia nulla. Non sapevo del volo del Madrid. Abbiamo già risposto a 30 o 40 domande, chiudiamola qui”. Tono simile anche sul fronte Mbappé, ora attaccante del Real Madrid dopo la lunga parentesi parigina. Luis Enrique ha evitato con cura il tema, lasciandosi andare solo a una breve riflessione: “Questo appartiene al passato, e il passato muove poche cose. Noi siamo concentrati sul presente”. Sul piano sportivo, l’allenatore ha riconosciuto la difficoltà della sfida con il Real, elogiando il lavoro di Xabi Alonso: “Sarà speciale. Giocare una semifinale contro il Real significa che stiamo facendo bene. Tatticamente Xabi ha cambiato molto, è difficile da analizzare”. Parole importanti anche per i suoi esterni Hakimi e Nuno Mendes, considerati “tra i migliori che abbia mai visto”, prima di ribadire un concetto chiave della sua filosofia: “Il successo viene dalla squadra, non dai singoli”. Infine, un passaggio su Donnarumma: “È sconvolto. Ha contattato Musiala. Chi lo conosce sa quanto sia gentile. Nel calcio gli infortuni capitano, anche gravi. In nessun caso c’è stata cattiveria, si vedeva”.

Foto: Instagram PSG