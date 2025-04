Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così risposto alla domanda su chi preferirebbe incontrare in semifinale tra Real Madrid o Arsenal (in campo questa sera alle 21): “Chi preferisco? Nessuno. Mi godrò la partita con molta calma e una birra piccola. Mi cucinerò la cena e guarderò in pace la sfida”.

Foto: Instagram PSG