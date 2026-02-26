Luis Enrique: “Calendario difficile, ma ora siamo la squadra più pronta in Champions”

26/02/2026 | 13:00:46

Luis Enrique allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Queste le sue parole: “Mi è piaciuto quello che ho visto? No. Ma questo è il calcio. Abbiamo avuto un calendario incredibile nella fase a gironi, poi questi spareggi contro una squadra forte come il Monaco. Nella prima metà siamo stati imprecisi, nella seconda abbiamo controllato e segnato due gol. Peccato per la rete finale, che ha reso tutto pericoloso. Ma siamo felici: per vincere la Champions serve concorrenza e noi siamo esperti a questo livello”.

In conferenza stampa il tecnico spagnolo ha rincarato la dose, sottolineando come il PSG abbia affrontato avversari di altissimo livello: “Se c’è una squadra pronta per i prossimi turni, è la nostra. Possiamo migliorare, certo, ma siamo abituati a questo tipo di partite. La prossima volta sarà ancora più facile, con Chelsea o Barcellona, no?”.

Foto: sito PSG