Luis Enrique: “Busquets è come Nadal, per le sue qualità è il miglore della storia. Vorrei che giocasse un altro Mondiale”

A margine della conferenza stampa dei convocati ai Mondiali, Luis Enrique, CT della Spagna, ha parlato di Sergio Busquets, uno dei pochi senatori ad essere convocati dalla Nazionale Roja.

Queste le sue parole: “Il mio obiettivo è convincere Busquets a giocare un’altra Coppa del Mondo. Lui è come Nadal. C’è qualche dubbio che sia stato il migliore della storia? Se facciamo un classifica, Nadal in che posizione lo mettereste? Se facciamo in modo che il gioco sia quello che vogliamo esprimere, ovvero essere nel campo avversario e avere più degli altri la palla, Busquets diventa il numero uno. Può giocare lungo e cambiare il nsotro stile”.

Foto: twitter Euro 2022