Luis Enrique: “Brahim Diaz domina con entrambi i piedi. Lavoreremo affinchè migliori nella fase difensiva”

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa commentando le scelte dei convocati per i prossimi impegni della Spagna: “Brahim Diaz domina con entrambi i piedi, lo vedi giocare col sinistro e pensi sia il suo piede naturale, lo guardi giocare col destro e pensi lo stesso. E’ un giocatore che sa giocare fra le linee, che ha gol, assist, fantasia. Lavoreremo perchè migliori nella fase difensiva perchè altrimenti non avrebbe posto in nazionale”. Sull’esclusione di Fabian Ruiz: “Lo conosco perfettamente, è stato con noi agli Europei ma lui sa dove deve migliorare, ne abbiamo parlato”.

FOTO: Twitter Euro 2020