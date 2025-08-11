Luis Enrique: “Bis in Champions? L’obiettivo del club è ottenere trionfi”. Glissa su Donnarumma

11/08/2025 | 23:10:21

Mercoledì sera il PSG sfiderà il Tottenham per la Supercoppa UEFA a Udine. In occasione del match, Luis Enrique ha espresso chiaramente le sue ambizioni ai microfoni della UEFA: “L’obiettivo per la stagione a venire è quello di progredire In termini di trofei sarà più difficile, perché ce ne saranno di più in palio. Ma dal punto di vista calcistico penso che cresceremo come squadra, sia in attacco che in difesa”.

E ancora: “Penso che possiamo ancora identificare fasi di gioco da migliorare. In termini di titoli, vogliamo essere pronti a dare tutto per vincerli tutti. Obiettivo di fare bis in Champions League? Certo, tutti noi crediamo di poterli vincere tutti e di poter ripetere quest’impresa quest’anno, il che ci permetterebbe di entrare nella storia con stile, ed è una motivazione particolare per noi”.

Sul trionfo in Champions? “Ancora oggi, quando si passeggia per Parigi, le persone ti ringraziano. Ti ringraziano e ti abbracciano. Credo che sia una delle cose che apprezzo di più, da uomo di una certa età (55 anni), con un’esperienza da calciatore e da allenatore. Poter incontrare persone che non conosci affatto, che sono sicuro abbiano vite molto complicate, ma che in quei momenti o in quest’anno sono riuscite a essere più felici, a divertirsi, a superare i propri problemi”. Nessuna parola invece sul caso Donnarumma.

Foto: sito PSG