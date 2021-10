Luis Enrique: “Bella vittoria, colpito dalla personalità della squadra. Gavi? Giocava contro il suo idolo”

Luis Enrique, allenatore della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria contro l’Italia in Nations League. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla partita

“È una bella vittoria, abbiamo raggiunto la finale. Prima o poi doveva arrivare questa sconfitta per l’Italia, ogni striscia ha un inizio e una fine. Questo record per l’Italia è qualcosa di straordinario e noi siamo rimasti fedeli ai nostri principi di gioco, i giocatori hanno giocato benissimo. Domani leggerò i giornali? No, non li leggerò. Cercherò di analizzare in modo approfondito la nostra prestazione. Ci sono punti da migliorare, ma sono molto contento per l’interpretazione del match da parte dei miei ragazzi. Mi ritengo molto fortunato nell’allenare la Spagna. Cosa mi ha colpito di più della tua squadra? La cosa che mi ha colpito di più è stata la personalità mostrata dalla mia squadra, è sempre molto difficile giocare contro una squadra come l’Italia”.

Sulla prestazione di Gavi

“Non sono sorpreso, lui è un interno che riesce a giocare tra le linee e non perde mai palla. E’ il futuro della nostra nazionale, ma anche il presente. L’ho visto più volte con le selezioni giovanili ma anche con la maglia del Barcellona, sapevamo avrebbe portato personalità e coraggio. E’ un giocatore molto fisico, corre tanto, macina chilometri e giocava contro il suo idolo, Marco Verratti, ed esordire per lui era importante. Rappresenta il nostro futuro, ma può rappresentare anche il presente”.

Sugli attaccanti della Spagna

“Una delle chiavi della partita è stata la nostra personalità, fin dall’inizio abbiamo fatto bene cercando di evitare il loro pressing. Entrambi i gol sono arrivati grazie ai movimenti dei nostri attaccanti. Noi non volevamo restare sul 2-0, volevamo segnare di nuovo e abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita. Poi loro con un’ottima azione hanno segnato a addirittura avrebbero potuto pareggiare”.

Sull’esultanza di stasera

“Sono molto fiero di questo gruppo di giocatori. Per il resto è bello perché siamo arrivati in finale e gli sforzi dei giocatori sono stati ripagati. Sono molto contento per la mia famiglia, per i miei amici e i miei cari ma soprattutto per il pubblico, c’erano 1800 nostri sostenitori ed è stato fantastico averli al nostro fianco”.

