Luis Enrique: “Bayern molto forte, ma la migliore d’Europa la scopriremo a maggio. Dembelè è pronto”

03/11/2025 | 15:06:22

Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Bayern in Champions League: “Il Bayern è molto forte, lo è sempre stato – ha ammesso l’allenatore del PSG -. Per sapere chi è la miglior squadra d’Europa bisogna aspettare la fine della stagione e contare i trofei. Ma conosciamo le difficoltà della partita e siamo pronti. Dembelè? Ha completato tutti gli allenamenti e ha giocato gli ultimi due incontri. È pronto per la competizione, anche se non so per quanto tempo resterà in campo”.

Foto: Instagram PSG