Luis Enrique: “Barcola è un pilastro, vogliamo trattenerlo. Bayern? Sarà un match stimolante”

05/07/2025 | 10:43:06

Alla vigilia del quarti di finale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, Luis Enrique ha parlato anche del futuro di Bradley Barcola, giovane attaccante francese finito nel mirino del club tedesco. Il tecnico spagnolo ha sottolineato il valore del giocatore, protagonista in questa stagione nonostante qualche critica: “Barcola è stato un elemento chiave per noi. È ancora giovane e sta attraversando il normale percorso di crescita. Vogliamo che rimanga a Parigi a lungo, e anche lui condivide questo desiderio.” Sulla sfida imminente contro il Bayern Monaco, Luis Enrique ha precisato che non si tratta di una rivincita: “Non c’è nessun sentimento di rivalsa. Questa è una partita importante perché è un quarto di finale, e questo basta a motivarci.” Il tecnico ha ammesso che la pausa dopo la vittoria sul Inter Miami è stata lunga, ma che la squadra ha lavorato bene: “Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamenti e siamo pronti per affrontare una delle migliori squadre della competizione.” Secondo Enrique, il Bayern è un avversario molto simile al PSG: “Sono molto vicini a noi nel modo di giocare, sia con che senza palla. Sarà una partita aperta, con continui attacchi e più occasioni del solito. Non avremo il controllo abituale, ma sarà un match stimolante e piacevole da seguire. Abbiamo un obiettivo chiaro e vogliamo proseguire su questa strada.” Infine, il tecnico ha elogiato il lavoro di Vincent Kompany alla guida del Bayern: “Sta facendo un ottimo lavoro, la squadra gioca con grande convinzione ed è un allenatore di altissimo livello.” Infine: “Il nostro obiettivo è vincere e non lasciare nulla al caso. Dobbiamo adattarci al gioco e sono certo che possiamo crescere ulteriormente a questo livello.”

Foto: Instagram PSG