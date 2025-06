Luis Enrique: “Atletico Madrid? Ci conosciamo molto bene, sarà una partita difficile”

12/06/2025 | 22:00:26

Durante l’intervista concessa i canali della FIFA, l’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato in vista del Mondiale per club: “Come stiamo? È una sensazione molto positiva. Disputeremo una competizione unica, nuova. Siamo molto felici di essere qui, ora è il momento di recuperare prima di iniziare la preparazione”, ha esordito lo spagnolo nell’intervista concessa ai canali della FIFA verso il grande giorno, in programma questa domenica ore 21.

Cosa pensa del Mondiale per Club e dell’organizzazione negli States: “Tutte le persone coinvolte qui sono molto gentili! Giocare la Coppa del Mondo per Club è fantastico. Non vediamo l’ora di iniziare gli allenamenti e di cominciare la competizione domenica prossima. Essere diventati campioni d’Europa per la prima volta nella storia del club è incredibile per il Paris Saint-Germain. Ora è il momento di tornare in campo e andare a conquistare la Coppa del Mondo per Club”.

Un commento sull’Atletico Madrid, primo avversario del gruppo B: “Inizieremo questa competizione affrontando un club europeo, l’Atlético Madrid. Ci conosciamo molto bene, perché ci siamo affrontati in Champions League in questa stagione. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra”.

Foto: Instagram PSG