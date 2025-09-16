Luis Enrique: “Atalanta squadra di qualità. Sarà una partita complicata”

16/09/2025 | 16:07:56

Il tecnico del PSG ha presentato la sfida contro l’Atalanta, in programma mercoledì 17 settembre alle 21 al Parco dei Principi.

Il PSG si presenterà in campo con diverse defezioni, tra le più importanti quella di Khvicha Kvaratskhelia, che il tecnico dei parigini ha commentato così:

“Kvaratskhelia non sappiamo se sarà a disposizione. Ha preso un colpo molto forte alla tibia nella scorsa partita. Non ci piace rischiare i giocatori, domani valuteremo e decideremo.“

Evitando le domande su Lookman, Enrique si è espresso sull’arrivo di Juric e sulle qualità della squadra bergamasca:

“Posso parlare solo dei miei giocatori. Quelli dell’Atalanta sono ostici, è una squadra che ha vinto con Gasperini. Vedo una squadra che mantiene la stessa filosofia del Gasp, allenatore che ho sempre apprezzato.” Ha poi aggiunto: “Ha cambiato allenatore, ma Juric ha lavorato con Gasperini. Ci sarà continuità. L’Atalanta è dura, fisica, sa pressare e anche tenere il possesso palla. Il PSG sa adattarsi allo stile di gioco delle avversarie. Finora l’Atalanta ha affrontato tre squadre molto diverse dalla nostra.”

Il tecnico si è espresso anche sulla possibilità di vincere nuovamente la competizione:

“È più difficile vincere la prima Champions, perché prima i giocatori non pensavano di poterla vincere. Adesso invece abbiamo mostrato il cammino e tutti vogliono vincerla di nuovo. Non sarà facile, ma con questa mentalità e con il nostro livello ci proveremo con ambizione. In ogni caso siamo pronti per domani.“

Foto: Instagram PSG