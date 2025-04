Luis Enrique: “Arsenal e PSG si somigliano, ma la mia squadra mi piace di più”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Arsenal: “Si tratta delle semifinali della Champions League, ma restano due partite tra due squadre che hanno lo stesso obiettivo, due avversari che vogliono fare meglio. La chiave sarà la gestione del pressing, del ripiegamento… Bisognerà gestire tutto al meglio, sarà molto importante”.

Sui Gunners: : “Non parlo né bene né male dell’avversario. In fin dei conti, è una delle migliori squadre europee, fanno un lavoro straordinario con il loro allenatore da diversi anni. Abbiamo tutti meritato di essere qui. La mia squadra mi piace di più, ed è per questo che sono qui. Alcuni preferiranno Parigi, altri l’Arsenal, fa parte della vita”.

Lapidario invece sulla situazione vissuta dal PSG di recente, una sconfitta e un pareggio in campionato: “Non mi preoccupa”, la replica di Luis Enrique. Ma tornando al confronto con l’Arsenal, il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Arsenal e PSG si somigliano. Una squadra capace di attaccare e difendere tutti insieme, individualità di alto livello come noi senza dipendere da esse. È l’Arsenal la migliore squadra che abbiamo incontrato? Non lo so, difficile dirlo. Comunque è una delle migliori squadre europee, questo è certo. Anche noi lo siamo”. E resta un solo obiettivo: “Oggi non c’è più che una via per puntare alla finale”.

Foto: Instagram PSG