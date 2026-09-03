Luis Enrique: “Abbiamo preso giovani esperti e non ceduto i finalisti di Champions, può essere un fattore positivo”

03/09/2026 | 21:30:14

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del PSG: “È una combinazione fantastica. Dobbiamo essere preparati. Una squadra come la nostra non ha venduto i giocatori titolari della finale di Champions League, abbiamo ingaggiato giovani con esperienza. È una combinazione che può essere positiva, ma deve essere accompagnata da ciò che si vuole in campo. Rimaniamo umili. Sappiamo che avremo delle difficoltà, come ogni anno. L’inizio di stagione? Dipende da molti fattori che non posso controllare. Il mio compito in questa fase della stagione è trovare gli 11 giocatori migliori per ogni partita. Non mi preoccupa quando saremo pronti al massimo livello. Ho visto cose positive, ma è chiaro che dobbiamo migliorare e che i nostri avversari saranno motivati. E che sarà difficile iniziare a vincere.Non abbiamo iniziato con le squadre più facili”.

foto x psg

