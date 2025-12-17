Luis Enrique: “Abbiamo fatto di nuovo la storia, siamo felici. Ora continuiamo così”

17/12/2025 | 23:56:34

Luis Enrique ha commentato ai canali ufficiali del PSG il trionfo all’Intercontinentale contro il Flamengo: “Abbiamo fatto di nuovo la storia! Abbiamo dimostrato la stessa mentalità durante questo incredibile e indimenticabile anno 2025. Siamo ovviamente felici per noi stessi, per il club e per i nostri tifosi. È meraviglioso, dobbiamo continuare così. Ci sentiamo legati ai nostri tifosi. È un legame che sentiamo in ogni partita al Parc e in ogni trasferta. Siamo molto contenti. Dobbiamo riposare, ci resta ancora una partita di Coppa di Francia e poi una piccola pausa durante le vacanze di Natale. Credo che la nostra squadra abbia il giusto mix di giocatori esperti e giovani. Siamo molto contenti”.

Foto: Instagram PSG

