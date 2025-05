Luis Diaz: “Sono felice al Liverpool, voglio restare e rinnovare”

14/05/2025 | 09:48:49

Intervistato da AS, Luis Diaz si è espresso sul suo futuro, ammettendo la volontà di restare al Liverpool: “Dal primo giorno in cui sono arrivato, sono sempre stato felice, tranquillo e ho goduto di giocare a calcio con questa squadra. Stiamo discutendo di un rinnovo del contratto anche oltre i sette anni. Resterei per tutti gli anni necessari. Dipende anche dal club e da tutto il resto”.

FOTO: Instagram Luis Diaz