Luis Diaz: “Sono davvero felice, il Bayern è uno dei club più grandi al mondo”

30/07/2025 | 10:30:35

Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Luis Díaz. L’esterno offensivo colombiano arriva dal Liverpool e ha firmato un contratto che lo legherà al club bavarese fino al 2029. Indosserà la maglia numero 14. Entusiasta per questa nuova avventura, Díaz ha espresso tutta la sua soddisfazione al momento della presentazione: “Sono davvero felice, entrare a far parte del Bayern Monaco significa tantissimo per me. È uno dei club più grandi al mondo. Voglio contribuire con il mio stile di gioco e la mia personalità. L’obiettivo è vincere il maggior numero possibile di titoli e, per farlo, lavoreremo ogni giorno come una vera squadra.”

Foto: insta bayern