Luis Diaz: “Sono cresciuto a Barrancas tra rapine e omicidi. Non c’era abbastanza denaro per mangiare”

03/09/2025 | 19:25:43

Intervistato dai canali ufficiali del Bayern Monaco, Luis Diaz ha ricordato anche alcune tappe del suo passato: “Barrancas è meravigliosa! Non cambierei mai la mia casa. La amo e mi manca sempre la mia famiglia, i compagni di scuola e gli amici d’infanzia, che per lo più vivono ancora lì. C’erano sempre rapine, anche omicidi. Non c’era abbastanza denaro. Il tragitto per gli allenamenti era lunghissimo e avevo solo pochi pesos al giorno, a volte non bastavano nemmeno per mangiare” le parole dell’esterno offensivo colombiano costato circa 70 milioni ai bavaresi, terzo colpo più caro di sempre per i tedeschi.

FOTO: Sito Bayern Monaco