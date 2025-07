Luis Díaz, il Bayern prepara l’affondo decisivo: la chiave è Ekitike

20/07/2025 | 13:02:15

Il Bayern Monaco torna a spingere per Luis Díaz, esterno offensivo del Liverpool, e questa volta il trasferimento sembra davvero possibile. Come riportato da Sport Bild, la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, grazie anche alla definizione dell’affare che vedrà il Liverpool ingaggiare Hugo Ekitike, Il club inglese ha infatti rifiutato due proposte dei bavaresi per il colombiano – una da 52 milioni e una da 67,5 – considerandolo fino ad oggi un punto fermo del progetto. Ma il possibile arrivo dell’ex PSG, per il quale il Liverpool ha presentato un’offerta da 95 milioni accettata dall’Eintracht, potrebbe cambiare le carte in tavola.

