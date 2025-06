Luis Diaz, il Barcellona non molla. Ma il Liverpool non abbassa le pretese

17/06/2025 | 19:16:14

Luis Diaz resta nel mirino del Barcellona, ma la trattativa per portarlo in Spagna resta complicata. Il club blaugrana non intende investire più di 60 milioni di euro per il colombiano. Ovviamente, in una trattativa di questa portata, le posizioni dei club possono evolvere nel tempo, ma questo è il limite stabilito dagli spagnoli. Purtroppo però il Liverpool non sembra sentire le richieste per trovare un punto d’incontro da parte dei catalani e secondo SPORT, la richiesta è di 80 milioni.

Foto: Instagram Luis Diaz