Luis Diaz, il Barcellona insiste: braccio di ferro tra l’attaccante e il Liverpool

03/06/2025 | 13:13:33

Luis Diaz prova a forzare la mano per approdare al Barcellona. Oltre a bloccare ogni accenno di rinnovo con i Reds per aiutare il Barcellona, il suo agente ha già comunicato al Liverpool che il suo giocatore vuole lasciare quest’estate per i catalani. Al Barcellona hanno ben chiaro che questo è il loro obiettivo principale: rinforzare l’attacco e, nonostante pretese da 85 milioni per il colombiano, dalle parti di Barcellona sperano di ottenerlo per una cifra considerevolmente inferiore grazie all’aiuto del giocatore e del suo entourage. Le prossime ore potrebbero risultare decisive. Lo riporta El Mundo Deportivo.

FOTO: X Luis Diaz