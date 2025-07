Luis Díaz ha detto sì al Bayern: ora tocca al Liverpool decidere

18/07/2025 | 14:37:20

Il futuro di Luis Díaz sembra sempre più lontano da Liverpool. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’esterno colombiano avrebbe già trovato un accordo con il Bayern Monaco per un contratto quadriennale, fino al 2029, con uno stipendio da 14 milioni di euro a stagione. Il Bayern ha individuato in Díaz il rinforzo ideale per le corsie esterne. La prima offerta presentata ai Reds — 52 milioni di euro — è stata rifiutata, così come la seconda, da 67,5 milioni. Liverpool, che acquistò il colombiano per 54 milioni, punta a incassare una cifra ancora più alta, soprattutto dopo la grave perdita di Diogo Jota. Il Bayern ha già fatto tutto con il giocatore — ora serve l’intesa tra i club. Díaz, dal canto suo, ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi in Baviera.

Foto: twitter personale