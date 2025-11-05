Luis Diaz: “Auguro ad Hakimi un pronto ritorno in campo. A Parigi vissuta una notte emozionante”

05/11/2025 | 15:18:05

Luis Diaz è intervenuto su Instagram dopo la notte che lo ha visto protagonista nel bene e nel male a Parigi: “È stata una serata emozionante. Il calcio ci ricorda sempre che in 90 minuti può succedere di tutto, il meglio e il peggio. Mi è dispiaciuto non aver finito la partita con i miei compagni, ma sono orgoglioso del loro incredibile impegno. Auguro ad Hakimi un pronto ritorno in campo”.

