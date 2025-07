Luis Diaz al Bayern Monaco, è fatta: il colombiano in partenza per le visite

27/07/2025 | 18:28:05

Luis Diaz è praticamente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il colombiano costerà 75 milioni di euro ai bavaresi, come rivelato da The Athletic. E’ notizia degli ultimi minuti, il classe 1997 ha ottenuto il permesso di lasciare la tournée asiatica del Liverpool per mettersi in viaggio e svolgere le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto con il Bayern Monaco.

