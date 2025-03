Luis de la Fuente: “Asencio, come tanti altri, si è guadagnato un posto in nazionale”

¯Il commissario tecnico della Spagna de La Fuente parla così della convocazione del difensore del Real Madrid Asencio come riportato da Marca

” Tutti i giocatori spagnoli hanno delle opzioni , siamo in un momento critico, dico critico perché purtroppo possono sempre esserci dei problemi sotto forma di infortuni o qualche battuta d’arresto, ma tutti i buoni giocatori hanno le porte aperte per la nazionale. Come molti, ovviamente si è guadagnato il diritto di andare con la nazionale “, ha detto de La Fuente, che ha partecipato alla cerimonia a Madrid lunedì per rivelare la lista dei candidati ai Laureus Awards”

Foto: Spagna instagram