Luis Alberto verso il recupero, per Pedro tempi incerti. Il punto sugli infortunati in casa Lazio

La Lazio si prepara per la sfida di venerdì pomeriggio contro il Genoa ma Sarri dovrà fare i conti con qualche giocatore acciaccato. Dopo aver saltato la gara contro il Sassuolo, Luis Alberto dovrebbe riuscire a recuperare. Cosa diversa invece per Pedro, il cui infortunio non è grave ma per il quale ci vorrà qualche giorno in più per superarlo. Non preoccupano nemmeno le condizioni di Zaccagni: contro il Genoa potrebbe anche esserci.

FOTO: Twitter Lazio