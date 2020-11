Luis Alberto sui social: “L’aereo della Lazio? A noi non ci pagano”

Non solo il caos dei tamponi, adesso si è alzato un nuovo polverone legato all’aereo della Lazio presentato nel pomeriggio dal club biancoceleste. Luis Alberto, durante una diretta su Twitch, ha criticato duramente il club per l’acquisto del nuovo aereo: “Ma lo dobbiamo pagare noi. Comprano cose, ma non ci pagano”. Poi, via Instagram ha aggiunto benzina sul fuoco: “Tutto molto bello, ma quando pensiamo a cosa succede all’interno? Fingere”.

🤩 𝔸𝕝 𝕔𝕚𝕖𝕝𝕠, 𝕒𝕝𝕝’𝕒𝕢𝕦𝕚𝕝𝕒 𝕔𝕙𝕖 𝕟𝕖 𝕖̀ 𝕣𝕖𝕘𝕚𝕟𝕒, 𝕘𝕦𝕒𝕣𝕕𝕒𝕧𝕒𝕟𝕠 𝕚 𝔽𝕠𝕟𝕕𝕒𝕥𝕠𝕣𝕚 𝕢𝕦𝕒𝕟𝕕𝕠 𝕤𝕔𝕖𝕝𝕤𝕖𝕣𝕠 𝕚𝕝 𝕟𝕠𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕤𝕚𝕞𝕓𝕠𝕝𝕠 𝕚𝕝 𝟡 𝕘𝕖𝕟𝕟𝕒𝕚𝕠 𝟙𝟡𝟘𝟘#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/1y1shjeVj7 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 13, 2020

Foto: Lazio twitter uff