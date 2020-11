Luis Alberto: “Sono felice per la fascia da capitano, un orgoglio”

Luis Alberto, dopo una settimana un po’ particolare a causa della battuta sul nuovo aereo della Lazio, è tornato a sorridere insieme ai suoi compagni di squadra dopo la vittoria in trasferta contro il Crotone. Il centrocampista laziale su twitter ha commentato la vittoria, a tratti speciali con la fascia da capitano: “Felice per la vittoria e soprattutto per aver avuto l’opportunità di indossare la fascia di capitano, è stato un orgoglio per me”.

🇮🇹 Felice per la vittoria e soprattutto per aver avuto l'opportunità di indossare la fascia di capitano, è stato un orgoglio per me 💙💙🦅

·

🇪🇸 Contento por la victoria y sobre todo por haber tenido la oportunidad de llevar el brazalete de capitán, ha sido un orgullo💙💙🦅 pic.twitter.com/cY6vCCvtue — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) November 21, 2020

Foto: twitter personale Luis Alberto