Luis Alberto durante una diretta su Twitch ha attaccato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, reo di non avere pagato gli stipendi. Parole amare non solo per il suo presidente, ma anche per Luis Enrique, Ct della Spagna, che non lo ha convocato in Nazionale:

“Se continua così, difficilmente sarò al prossimo Europeo” le parole taglienti del centrocampista biancoceleste.