Luis Alberto: “Sarri per me è un maestro. In Italia mi vedo solo con la Lazio”

28/11/2025 | 11:00:12

L’ex centrocampista della Lazio, ora in forza al Al-Duhai, Luis Alberto, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il primo anno alla Lazio non è stato facile, sono stati sei mesi difficili. C’è stato un momento in cui volevo smettere e tornare a casa. Mi sarei messo a giocare con gli amici, avrei forse fatto il cameriere che era il mio lavoro da ragazzo. Tare mi ha fatto cambiare idea, magari guarderò Milan-Lazio con lui sabato sera a San Siro. Ci ho giocato tante volte e qualche volta lì ho fatto grandi partite. Sarri? Da quando è andato via dalla Lazio non gli ho parlato, mi sento solo coi ragazzi del suo staff. Però gli voglio molto bene, mi piace perché è un uomo che vive sempre con la faccia in avanti. Ho imparato tantissimo da lui, per me è un maestro. Forse lo vedrò in albergo prima della partita, mi farebbe sicuramente piacere. Per 8 anni la Lazio è stata tutto per me. Mi sarebbe piaciuto finire lì la carriera, ma ho visto cose che non mi sono piaciute nel progetto e un anno e mezzo fa è finita. Se il Milan è da scudetto? Sì, il derby vinto è stato un grande passo avanti. C’è Modric che gestisce la palla, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, in mezzo sono forti. E davanti con Pulisic e Leao la qualità è tanta. Senza le coppe sarà più facile, anche se ci sono tante squadre in lotta. Il mio futuro? In testa ho la voglia di continuare con il calcio, mi piacerebbe fare l’allenatore o il direttore sportivo, ma adesso non ci voglio pensare. Ho 33 anni, posso giocare ancora per tre o quattro anni e divertirmi. E poi tutti quelli che smettono mi dicono che l’addio è un momento difficile. Io in Italia mi vedo solo con la Lazio. Se mi chiamasse Sarri forse potrei pensarci un po’, ma se chiamasse Lotito, nulla da fare”.

Foto: Instagram Luis Alberto