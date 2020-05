Luis Alberto: “Resto fino al 2025. Allenamenti? Noi ricominciamo mercoledì”

Intervenuto in diretta Instagram, Luis Alberto, esterno spagnolo della Lazio, ha parlato del suo rinnovo: “Se non fosse successo questo caos del Coronavirus, sarebbe già arrivato. Rimarrò fino al 2025 e tolgo il posto a Inzaghi [dice ridendo, ndr]. È uno spettacolo, mi dà molto affetto. Credo che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi. Ho una rapporto buonissimo, mi ha sempre trattato bene. Nei momenti difficili è sempre stato con me. Non solo con me, con tutti. Ha un modo di fare molto familiare. È stato calciatore e sa quando abbiamo bisogno di un po’ più di libertà. Se hai un problema familiare, ne parli con lui. Ci conosciamo tutti, sono quattro anni che stiamo insieme.” Poi, sulla ripresa degli allenamenti: “Sono due mesi che siamo fermi e non voglio neanche pensare se si sospendesse il campionato, a quel punto sarebbero otto mesi. Inizieremo ad allenarci mercoledì, individualmente, con mascherina, occhiali e guanti, ma non sappiamo ancora bene. Due per campo, di più non so. Mi manca toccare il pallone e tirare in porta. Fisicamente sto bene, spero tanto di iniziare il prima possibile. Scudetto? Noi non vogliamo parlare di Scudetto, perché il nostro obiettivo vero è la Champions, che ci è sfuggita due volte. La testa di tutti è qualificarci matematicamente per la Champions, dopo si parlerà di Scudetto.”