Luis Alberto re dell’assist: in Europa solo De Bruyne come lui

Luis Alberto continua il suo magic moment ed è sempre più in vetta nella classifica degli assist della Serie A. Lo spagnolo della Lazio non solo ha confermato la leadership solitaria, ma ha anche allungato sulla concorrenza. Quello confezionato per Caicedo è il nono assist della sua stagione, un dato che gli permette di agguantare De Bruyne nella speciale graduatoria degli assistman in giro per l’Europa. Solo il belga aveva fatto meglio del fantasista della Lazio, da ieri i due condividono la prima piazza. Considerando anche l’Europa League, Luis Alberto è già in doppia cifra: al gioiello bianconceleste mancano appena tre assist per superare il suo record (13 in 34 presenze) di due stagioni fa.

Foto: AS