Luis Alberto rassicura: “Sto recuperando, presto mi rivedrete in campo”

Nella giornata di ieri, il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, è stato costretto ad un’operazione chirurgica a causa di una appendicite acuta. Lo spagnolo avvertiva da mesi un forte dolore, ma non si trattava del riacutizzarsi della solita pubalgia. Lo ha scoperto ieri pomeriggio in una visita privata: intervento riuscito in serata, con tanto di comunicato della Lazio.

Per lui si tratta ora di una decina di giorni di stop per recuperare, salterà certamente la gara di Coppa Italia di domani e l’ultima del girone di andata dei biancocelesti. Simone Inzaghi spera di averlo per la gara del 31 gennaio, la prima di ritorno con l’Atalanta.

Il giocatore ha postato su Instagram una foto e ha scritto: “Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni”.

Foto: Twitter Lazio