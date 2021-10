Luis Alberto: “Quando esco mi arrabbio sempre. Con Sarri devo difendere di meno”

Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca: “Oggi abbiamo sbagliato tanto, speriamo che domenica entri qualche pallone in più. L’importante è che la squadra sta migliorando, riusciamo a trovare più spazi. Quando esco mi arrabbio sempre, penso sia normale. Preferisco stare sempre in campo, significa che ho voglia di aiutare la squadra. Il mister mi ha detto di giocare come so e di non pensare ad altro. Adesso devo difendere meno”.

FOTO: Twitter Lazio