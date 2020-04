Luis Alberto: “Presto arriverà il rinnovo, ho trasformato i fischi in applausi. E quell’orologio chiesto a Immobile…”

Luis Alberto, fantasista della Lazio, è intervenuto in diretta su Instagram con Antonio Fuentes, giornalista di ‘Onda Cero’, confermando anche l’imminente rinnovo con il club biancoceleste. Queste le sue parole: “La Lazio è un club grandissimo, all’inizio non mi conosceva nessuno ma era colpa mia. Venivo dal Liverpool dove mi allenavo solo, poi sono migliorato grazie a un mental coach. Trasformare i fischi in applausi è stato bello. Il rinnovo? Ho sempre detto che il Siviglia è casa mia e che mi piacerebbe tornare, ma adesso il mio futuro è alla Lazio. Siamo a buon punto per il rinnovo, credo che arriverà presto. Immobile? Ho parlato con lui del suo periodo a Siviglia, è rimasto impressionato da tutto: club, tifosi e stadio. Solo che aveva Gameiro davanti, era difficile per lui. Adesso spero continui a segnare così tanto qui. Se dovesse arrivare a 37 reti gli ho chiesto di regalarmi un orologio. L’ho detto anche a Correa se dovesse continuare così”, ha chiuso Luis Alberto.

Foto: Twitter ufficiale Lazio