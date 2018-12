Luis Alberto: “In passato ho fatto il cameriere, ora voglio tornare protagonista e archiviare l’infortunio”

Luis Alberto, fantasista spagnolo della Lazio, ha parlato a margine dell’evento benefico a favore dell’Associazione So.Spe. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel: “In passato, quando ero piccolo, in alcune circostanze ho fatto il cameriere, ma questa serata è stata molto bella ed è stato un piacere servire a tavola i nostri tifosi. In questa settimana abbiamo lavorato duramente e con l’aiuto della nostra gente torneremo ad essere la miglior Lazio. Si parla troppo spesso dell’anno scorso e della passata stagione, bisogna sempre guardare avanti, questa squadra è forte. Ho vissuto un anno molto strano, fino a maggio mi sentivo molto bene, ma dopo l’infortunio sono stato male. Dopo cinque-sei mesi, quando stavo tornando al top, è arrivato un altro fastidio sfortunatamente. Nelle ultime due o tre partite mi sono sentito molto bene quando ho giocato, sto ritrovando la forma migliore. Mi auguro che, con il passare di questo anno, vada via anche l’infortunio e che possa ritornare di conseguenza a giocare sui livelli passati”.

Foto: Twitter Luis Alberto