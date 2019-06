Luis Alberto: “Le parole di Lotito mi hanno infastidito. Sul futuro…”

Il trequartista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, ha replicato al presidente biancoceleste, Claudio Lotito, dopo le sue affermazioni alla Gazzetta dello Sport (“Se c’è una cosa che non manca nel mondo del calcio, sono i giocatori”). Queste le parole del giocatore, pronunciate ai microfoni di Abc de Sevilla: “Ci sono delle cose che non capisco. Non riesco a comprendere quello che ha detto Lotito, mi dà fastidio. Abbiamo vinto due trofei, così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori. In questo periodo non ho voluto parlare o rilasciare interviste, oggi lo faccio per dire ciò che penso. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, adesso invece no. Vedremo cosa succederà…”.

A proposito del proprio futuro, Luis Alberto ha poi aggiunto: “Ci sono dei contatti con il Siviglia. Inzaghi è l’unico che mi ha chiamato. Mi ha detto che sono importante per il suo progetto e che vorrebbe che io continuassi alla Lazio. Il Siviglia non mi ha chiamato ma so cosa c’è e il mio agente lo sa”.

Foto: As