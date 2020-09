Luis Alberto: “Non vedo l’ora di giocare in Champions, dopo il lockdown ho faticato”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole del laziale da Auronzo:“Stiamo lavorando bene, siamo un gruppo unito. Difficile purtroppo avere le stesse sensazioni dello scorso anno, a causa dell’assenza dei nazionali. Giochiamo insieme da cinque anni, ci conosciamo a memoria. In quest’ultima annata siamo diventati più maturi, una qualità che in precedenza era mancata. Ora siamo in Champions League e ci confronteremo con i migliori giocatori al mondo, quella che tutti vorrebbero disputare. Il mio ultimo campionato è stato importante, sono contento del mio rendimento. Purtroppo dopo il lockdown non sono riuscito a ripetermi sugli stessi livelli, devo continuare a lavorare per fare un anno ancora migliore dell’ultimo. Il mio assist più bello? Il più difficile è stato quello per Milinkovic nella gara contro la Juventus in campionato. Dopo cinque mesi dal mio approdo a Roma ho capito che dovevo cambiare testa, alla fine è uscito tutto il mio talento. Non dimentico poi il mio primo gol in Serie A contro il Genoa, quello che mi piace di più invece è il secondo contro il Sassuolo, nella stagione 2017/2018, quando ho controllato al volo e superato il portiere. Adesso speriamo di recuperare i nostri tifosi il prima possibile, senza di loro è tutto diverso. Giocare a porte chiuse è sicuramente più difficile, c’è una motivazione in meno”.

Foto: twitter Lazio