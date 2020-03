Luis Alberto-Lazio, avanti tutta. L’agente: “Stiamo trattando il rinnovo, c’è sintonia”

Sembra destinato a proseguire il matrimonio tra Luis Alberto e la Lazio. Il fantasista spagnolo, uno dei grandi trascinatori della squadra di Simone Inzaghi con i suoi 5 gol e 14 assist in stagione, potrebbe presto firmare il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza tra 2 anni) con il club biancoceleste. A confermarlo è stato Alvaro Torres, l’agente dello stesso Luis Alberto, intervenuto così ai microfoni di Marca: “L’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A italiana e in questa stagione è stato il migliore, secondo quanto sostengono i club italiani e spagnoli. Siamo in perfetta sintonia, parliamo con la Lazio per raggiungere un accordo per il suo rinnovo”, le sue parole.

Foto: Twitter ufficiale Lazio