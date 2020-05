Luis Alberto lancia la sfida alla Juve: “CR7? Lo abbiamo battuto già due volte”

Luis Alberto, fantasista della Lazio, è intervenuto durante una Instagram con il comico spagnolo Manolo Morera, soffermandosi sulla sua esperienza nel calcio italiano: “Si dice che il calcio italiano sia difensivo, ma non è vero. L’Atalanta per esempio gioca molto bene, così come il Napoli ai tempi di Sarri. La Juve di Ronaldo? Quest’anno abbiamo vinto tutti e due i confronti con Cristiano. CR7 è da ammirare, tutto quello che ha ottenuto se lo è guadagnato, non gli hanno regalato nulla, è puro lavoro. Nonostante questo, però, Messi secondo me è il migliore, ma è evidente che Cristiano abbia una mentalità vincente”, le parole di Luis Alberto.

Foto: Twitter ufficiale Lazio