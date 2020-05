Luis Alberto, l’agente: “Il rinnovo? Abbiamo già fissato l’appuntamento per la firma”

Luis Alberto e la Lazio sono pronti a legarsi fino al 2025. Il fantasista spagnolo anche negli ultimissimi giorni ha confermato di aver raggiunto l’accordo totale con il club biancoceleste per il rinnovo. Oggi, Miguel Alfaro, agente dello stesso Luis Alberto, è intervenuto così ai microfoni de ‘La Repubblica’: “Siamo in totale sintonia con il club. Abbiamo già fissato un appuntamento per firmare il rinnovo quando finirà l’emergenza. Ha grande voglia di aiutare la Lazio a raggiungere il sogno scudetto e poi godersi anche la Champions con questa maglia”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio