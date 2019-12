Luis Alberto: “Inzaghi mi ha dato più libertà, ora sono al top. Vi svelo il segreto dei miei assist”

La prima parte di stagione straordinaria della Lazio è dovuta anche alle prestazioni di altissimo livello fornite da Luis Alberto. Re degli assist in Europa, lo spagnolo sta trovando continuità anche sotto porta, come testimonia l’ultimo gol realizzato nella finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Il numero 10 ha rilasciato una lunga intervista a Marca nella quale ha parlato anche degli obiettivi futuri: “Siamo in un momento di forma molto buono, vogliamo continuare così per rimanere nei piani alti della classifica. Scudetto? È ancora presto, procediamo un passo alla volta. Parlare di scudetto ora ci distrae soltanto. Essere in lotta sarebbe un sogno che diventa realtà”.

Inzaghi

“Inzaghi mi ha dato più libertà e spazio, vuole che sono più protagonista e per ora sta andando bene sia alla squadra che a me. Quest’anno solo ad un livello molto alto, ho fatto uno scatto in più, mi sento molto bene e mi sto prendendo nuove responsabilità“.

Obiettivi personali

“Il segreto degli assist? Molte ore di allenamento e avere feeling con i compagni. La testa gioca un ruolo molto importante per mantenere i nervi saldi e poter vedere con chiarezza dove mettere la palla durante ogni partita. Spero di continuare così, l’ho già detto in altre occasioni. C’è qualcosa che mi entusiasmerebbe: andare agli Europei, ma non dipende solo da me. Ci sono tanti altri grandissimi giocatori che vogliono lo stesso”.

Foto: Twitter Lazio