Luis Alberto inventa, Zaccagni rifinisce: Lazio in vantaggio all’intervallo sulla Salernitana (1-0)

Termina 1-0 la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Lazio e Salernitana. I biancocelesti tengono in mano le redini della partita, ma gli uomini di Nicola contengono e cercano di ripartire in contropiede. Dopo aver sfiorato il gol con Pedro, al 41′ si sblocca la partita sull’asse Luis Alberto–Zaccagni: pallone filtrante preziosissimo dello spagnolo, che pesca lo scatto del numero 20 alle spalle di Daniliuc e con il mancino batte Sepe a tu per tu.

Foto: Twitter Lazio