Luis Alberto: “Immobile per noi è fondamentale. A Roma sto bene ma un giorno vorrei tornare in Liga”

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto in Europa League.

Queste le sue parole: “Sono sicuro che posso dare ancora di più, magari in zona gol, per aiutare la squadra. Sono comunque felice di quello che sto facendo. Sto bene, siamo felici. I risultati aiutano. Stiamo andando tutti verso la stessa direzione”.

Sul Porto: “Sarà una partita dura, l’abbiamo visto all’andata. Pressano e accorciano bene. Domani rispetto all’andata avremo un aiuto in più, ovvero Immobile, che per noi è fondamentale”.

Sul futuro: “Mi piacerebbe giocare in Liga, nel mio Paese, e tornerei volentieri. Ma qui sto bene, ho un contratto fino al 2025 e rimarrei volentieri”.

Sull’Europa League: “Certo, possiamo arrivare fino in fondo, altrimenti meglio non giocarla. È una competizione bellissima. Se stiamo sul pezzo e giochiamo come sappiamo, possiamo battere chiunque. Siamo una squadra forte e molto fastidiosa per tutti. Domani si può vincere contro il Porto”.

Foto: Twitter Lazio