Luis Alberto: “Il calcio italiano non è difensivo. Guardate l’Atalanta o il Napoli di Sarri”

Durante una diretta Instagram con il comico spagnolo Manolo Moreno, Luis Alberto ha parlato anche del calcio italiano. Queste le considerazioni del fantasista della Lazio: “La situazione in Italia è in miglioramento, anche se più lentamente che in Spagna. La gente è tornata in strada, ma alcuni negozi sono ancora chiusi. Gli allenamenti individuali sono iniziati: oltre a fare corsa e palestra tocchiamo anche il pallone. Ci alterniamo in quattro gruppi. Il calcio non è composto soltanto da noi giocatori, ci sono anche molte altre figure professionali. Il mio gol più bello? Direi quello contro la Spal, ma ne ho fatto uno che mi è piaciuto anche contro il Sassuolo. Si dice che il calcio italiano sia difensivo, ma non è vero. L’Atalanta per esempio gioca molto bene, così come il Napoli ai tempi di Sarri”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio