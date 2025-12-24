Luis Alberto: “Ho litigato tante volte con Lotito, alla Lazio volevo smettere dopo tre mesi”

24/12/2025 | 14:21:13

Luis Alberto, in una intervista concessa a Fanpage, ha parlato del suo rapporto con Lotito: “Ho litigato tante volte con lui. Lo conosciamo tutti, sappiamo com’è. Fortunatamente non è più il mio presidente. Non c’è nessuna amicizia e non ci sentiamo più. Dopo tre mesi alla Lazio volevo smettere di giocare, vedevo tutto nero. I primi tempi sono stati devastanti per me, perché non capivo niente. È vero che non giocavo, ma poi è cambiato tutto, soprattutto la cosa più importante, e cioè la mia mentalità e il mio lavoro. Lì ho fatto vedere a Simone Inzaghi che dovevo giocare. Quell’anno ho giocato pochissimo, forse le ultime tre o quattro partite. A gennaio avevo giocato due partite in sostituzione di uno squalificato e di un altro giocatore convocato in Coppa d’Africa. Ma in generale a gennaio era cambiata la mia mentalità”.

foto: Instagram Luis Alberto